Заборона TikTok у США: Байден підписав закон

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон, згідно з яким у країні може бути заборонена китайська платформа TikTok.

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Про це інформує CNN.

У законі вказується, що платформу можуть не заборонити на території США, якщо китайська компанія ByteDance продасть свою частку.

Сам закон не передбачає негайного блокування TikTok, а дає ByteDance, 270 днів на продаж мережі. У тому разі, якщо компанія відмовиться це зробити, TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У ByteDance заявили, що таке рішення є "неконституційним" і додали, що це призведе до "знищення" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які співпрацюють з TikTok.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова комітету зі свободи слова відповів, чи заблокують в Україні TikTok.

Крім того, ми раніше інформували, що палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про блокування TikTok у США.

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