Когда в Украине усилят контроль за соцсетями: Центр противодействия дезинформации дал ответ

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что законопроект не будет предусматривать запрет работы Telegram, YouTube и TikTok.

Совет национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины готовят новый законопроект, предусматривающий правила работы соцсетей и усиление их ответственности за распространение российской пропаганды. В проекте закона, в частности, речь пойдет о Telegram, YouTube и TikTok.

Об этом пишет УНИАН.

"Процесс подготовки и написания законопроекта занимает много времени. Мы работаем вместе с СБУ. Сейчас нарабатывается определенная нормативная база, после чего мы собираем рабочую группу из медиа, где им также будем предлагать вносить свои предложения, как они это видят, поскольку без медиа нет смысла делать какие-то вещи по поводу медиа", – рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что участие в процессе подготовки законопроекта игроков медиарынка необходимо.

По словам руководителя ЦПД, проект сейчас находится на этапе "сверки часов".

"То есть какие-то наработки есть у нас, какие-то в СБУ. Соответственно, дальше говорим с медиа, дальше говорим с Viber, Meta, с администрацией TikTok, потому что он будет касаться непосредственно всех участников рынка", – пояснил Коваленко.

Он добавил, что соцсети должны нести ответственность за публикуемый на их платформах контент.

"Мы не планируем вписывать в этот законопроект какой-то запрет. Это история не о запрете. Это история о правилах, об их соблюдении. И определенная ответственность, например, будет вписана за распространение дезинформации", — уточнил руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко отметил, что проект закона о работе соцсетей вряд ли будет представлен на рассмотрение Верховной Рады в этом году, ведь впереди еще много подготовительной работы.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, согласно которому в стране может быть запрещена китайская платформа TikTok.

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