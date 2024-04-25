Оккупанты на Херсонщине расстреляли коллаборантку

Российские СМИ публикуют новость, что женщина "трагически погибла".
Российские оккупанты в Херсонской области расстреляли коллаборантку Любовь Тимчак.
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, российские СМИ публикуют новость, что женщина "трагически погибла". Однако на самом деле оккупанты ей "отблагодарили" за поддержку.
“Попробуйте угадать, как именно "трагически погибла" в Херсонской области гауляйтер села Абрикосовка Любовь Тимчак. Правильно ее расстреляли "русские освободители", которым она пошла служить. Россия отблагодарила за поддержку”, — написал блогер.
Напомним, что ВСУ продвинулись в Крынках на Херсонщине.
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