Советы, как и когда правильно сажать огурцы в открытый грунт

Уже скоро потеплеет, прогреется земля и можно будет сажать огурцы на даче, возле усадьбы, одним словом, в открытом грунте. Когда именно высаживать огурцы, семенами или рассадой, как это делать - в материале ТСН.ua.

Когда сажать огурцы на рассаду

Огурцы можно сразу высевать в открытый грунт, а тот, кто хочет получить ранний урожай, может высадить огурцы рассадой. Сделать это еще не поздно, обычно высевают огурцы на рассаду в домашних условиях в середине апреля и начале мая. Сеянцы будут готовы к пересадке через три недели после посева. Долго их держать в домашних условиях нельзя, нужно высадить в открытый грунт.

Как подготовить семена огурцов к посадке

Перед посадкой семена нужно отсортировать, отобрав брак. Это можно сделать, опустив их в слабосоленый раствор, в котором бракованные семена сразу всплывут. Перед посадкой семена можно прогреть в духовке и обеззаразить, обработать стимуляторами роста и закалить. Чтобы закалить семена, их заворачивают во влажную ткань и на 2 дня кладут в холодильник. А инкрустированные и дражированные семена, купленные в специализированном магазине (такие семена обогащены росторегулирующими и обеззараживающими веществами), можно сеять сразу.

Как правильно сеять огурцы на рассаду

Емкости, лучше индивидуальные, наполнить грунтом для рассады, выложить по одно-два семени на глубину до 2 см. Полить лучше из пульверизатора. После полива посевы накрыть пленкой или пластиковой крышкой и поставить в теплое место. Когда появятся всходы, емкость следует переставить на солнечное место. Поливать всходы нужно путем опрыскивания.

когда сеять огурцы на рассаду

Когда сажать, сеять огурцы в открытый грунт

Высаживать рассаду и семена огурцов можно, когда температура поднимется до +16-18°C. При температуре ниже +5°C огурцы погибают, и об этом нужно помнить. Поэтому сеять семена необходимо, когда пройдет угроза заморозков, а ночная температура будет держаться на уровне +8°C и выше. По прогнозам погоды, в этом году нужная для огурцов температура ожидается в мае, следовательно, в открытую почву можно высаживать, высевать в мае. На юге, где теплее, это можно сделать в конце апреля. А чтобы собирать урожай целое лето, огурцы можно высаживать в несколько этапов – в мае, июне.

Как правильно сажать огурцы в открытый грунт

Огурцы любят солнце, поэтому место для грядки следует выбирать на солнце, защищенное от ветров. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Перед посадкой можно хорошо внести перегной или компост. Хорошо, когда огурцы высаживают на местах, где раньше росли капуста, картофель, лук, помидор, перец, морковь. Не любят огурцы тыквенных культур.

Для посадки делают борозды глубиной 2-4 сантиметра на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Борозды увлажняют, кладут семена на расстоянии 5-10 сантиметров. После чего присыпают грунтом и поливают. Вдоль грядки рекомендуется установить опоры, на которых огурцы могут плестись.

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Когда сажать огурцы по лунному календарю

Восходящий месяц благоприятно влияет на огурцы, именно в это время их сажают, орошают и подкармливают. В 2022 году астрологи рекомендуют следующие дни для посадки и посева огурцов.

в мае - 5,6,7,15,16,17, 22, 23, 24, 25;

в июне - 2,3,6,7,8,12,13,18,19, 20, 21, 22, 29,30.

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