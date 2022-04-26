Поради як і коли правильно садити огірки у відкритий ґрунт

Вже скоро потепліє, прогріється земля і можна буде садити огірки на дачі, садибі, одним словом у відкритому ґрунті. Коли саме висаджувати огірки насінням чи розсадою, як це робити, у матеріалі ТСН.ua

Коли садити огірки на розсаду

Огірки можна зразу висівати у відкритий ґрунт, а той, хто хоче отримати більше ранній урожай, може висадити огірки розсадою. Зробити це ще не пізно, зазвичай висівають огірки на розсаду в домашніх умовах в середині квітня і до початку травня. Сіянці будуть готові для пересадки через три тижні після посіву. Довго їх тримати в домашніх умовах не можна, потрібно буде висадити у відкритий ґрунт.

Як підготувати насіння огірків до посадки

Перед посадкою насіння потрібно відсортувати, відібравши браковане. Це можна зробити, опустивши їх у слабосолоний розчин, в якому браковане насіння зразу спливе. Перед посадкою насіння можна прогріти в духовці та знезаразити, обробити стимуляторами росту та загартувати. Щоб загартувати насіння їх загортають у вологу тканину і на 2 дні кладуть в холодильник. А інкрустоване та дражоване насіння куплене в спеціалізованому магазині (таке насіння збагачене росторегулюючими та знезаражувальними речовинами) можна сіяти зразу.

Як правильно сіяти огірки на розсаду

Місткості, краще індивідуальні, наповнити ґрунтом для розсади, викласти по одну-дві насінині на глибину до 2 см. Полити краще з пульверизатора. Після поливу посіви накрити плівкою або пластиковою кришкою та поставити у тепле місце. Коли з'являться сходи місткість слід переставити на сонячне місце. Поливати сходи потрібно шляхом оприскування.

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Коли садити, сіяти огірки у відкритий ґрунт

Висаджувати розсаду і насіння огірків можна, коли температура підніметься до +16-18°C. При температурі нижчої за +5 °C огірки гинуть і про це потрібно пам'ятати. Тому сіяти насіння необхідно, коли пройде загроза заморозків, а нічна температура триматися на рівні +8° C і вище. За прогнозами погоди у цьому році потрібна для огірків температура очікується у травні, отже, у відкритий ґрунт огірки можна висаджувати, висівати у травні. На півдні, де тепліше це можна зробити у кінці квітня. А щоб збирати урожай ціле літо, огірки можна висаджувати в декілька етапів - в травні, червні.

Як правильно садити огірки у відкритий ґрунт

Огірки люблять сонце, тому місце для грядки потрібно вибирати на сонці, захищеному від вітрів. Грунт має бути пухким та родючим. Перед посадкою можна добре внести перегній або компост. Добре, коли огірки висаджують на місцях, де раніше росли капуста, картопля, цибуля, помідор, перець, морква. Не люблять огірки гарбузових культур.

Для посадки роблять борозни завглибшки 2-4 сантиметри на відстані 70 сантиметрів одна від одної. Борозни зволожують, кладуть насіння на відстані 5-10 сантиметрів. Після чого присипають ґрунтом і поливають. Вздовж грядки рекомендується встановити опори, на яких огірки зможуть плестися.

коли та як садити огірки

Коли садити огірки за місячним календарем

Висхідний місяць сприятливо впливає на огірки, саме в цей час їх садять, зрошують та підгодовують. У 2022 році астрологи рекомендують наступні дні для посадки, посіву огірків:

у травні - 5,6,7,15,16,17, 22, 23, 24, 25;

у червні - 2,3,6,7,8,12,13,18,19, 20, 21, 22, 29,30.

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