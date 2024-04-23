На якій відстані садити огірки у відкритий ґрунт

Правильна відстань між огірками забезпечує рослинам достатньо місця для росту, розвитку коренів та отримання світла. Якщо огірки посадити близько один до одного, вони будуть конкурувати за життєвий простір замість того, щоб нормально розвиватися та формувати плоди. Загущена посадка також може призвести до швидкого поширення інфекційних захворювань, зниженню імунітету рослин, рясному пусто цвітінню.

На якій відстані садити огірки під час горизонтального вирощування

Оптимальна відстань для горизонтального вирощування огірків — це 30-50 см між огірками. Роблять борозенку глибиною близько 2 см, у ній кладуть по 2 насінини. Саме така відстань дозволить кожному кущу отримати достатньо світла і поживних речовин. Для зручності під час догляду за огірками, обробітку ґрунту та збиранні врожаю, відстань між рядами кущів залишають приблизно 70- 100 см.

На якій відстані садити огірки при вертикальному способу вирощування

Такий метод вирощування передбачає використання різних видів опор, на яких буде витися розвивається культура. Це може бути шпалера заводського виготовлення, натягнуті мотузки або спеціальний каркас. Для такого вирощування оптимальна відстань між рослинами у ряду становить 40-60 см. Така відстань дозволить кожній рослині мати достатньо місця для розвитку лози та плодоношення. Між рядами для зручного догляду та збиранні врожаю, залишають приблизно 120-150 см.

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