На каком расстоянии сажать огурцы в открытый грунт

Правильное расстояние между огурцами обеспечивает растениям достаточно места для роста, развития корней и получения света. Если огурцы посадить близко друг к другу, они будут конкурировать за жизненное пространство вместо того, чтобы нормально развиваться и формировать плоды. Загущенная посадка также может привести к быстрому распространению инфекционных заболеваний, снижению иммунитета растений, обильному пустому цветению.

На каком расстоянии сажать огурцы во время горизонтального выращивания

Оптимальное расстояние для горизонтального выращивания огурцов – это 30-50 см между огурцами. Делают бороздку глубиной около 2 см, в нее кладут несколько семян. Именно такое расстояние позволит каждому кусту получить достаточно света и питательных веществ. Для удобства при уходе за огурцами, обработке почвы и уборке урожая, расстояние между рядами кустов оставляют примерно в 70-100 см.

На каком расстоянии сажать огурцы при вертикальном способе выращивания.

Такой метод выращивания предполагает использование различных видов опор, на которых будет развиваться культура. Это может быть натянутые бечевки или специальный каркас. Для такого выращивания оптимальное расстояние между растениями в ряду составляет 40-60 см. Такое расстояние позволит каждому растению иметь достаточно места для развития лозы и плодоношения. Между рядами для удобного ухода и уборки урожая, оставляют примерно 120-150 см.

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