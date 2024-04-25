Помощи США может больше не быть — громкая статья The Hill

Критики пакета помощи Украине от Республиканской партии признают, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выиграл этот раунд дебатов, протолкнув через Конгресс США 61 миллиард долларов для Киева. Но они утверждают, что в дальнейшем помощи не будет.

Об этом пишет The Hill.

"Если Украина думает, что Конгресс США выделит ей еще 60 миллиардов долларов, то это не так", — сказал сенатор Джей Ди Венс, возглавивший оппозицию среди республиканцев в Сенате по помощи Украине.

"Все зависит от выборов в ноябре"

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, 24 апреля, что новый пакет военной помощи Украине продлится до конца года. Это повышает вероятность, что в 2025 году может быстро понадобиться новое финансирование.

Это может сделать войну Украины с Россией и поддержку Киева со стороны США главным вопросом в президентской гонке между Байденом и бывшим президентом Трампом, а также в борьбе за места в Палате представителей и Сенате. Президентская гонка и выборы в Палату представителей считаются непредсказуемыми, в то время как республиканцы считаются фаворитами для получения большинства в Сенате при очень благоприятном раскладе», — пишет издание.

Сенатор Крис Ван Холлен считает, что очень многое из того, что произойдет дальше, зависит от результатов выборов в ноябре.

По словам журналистов, у Украины есть поддержка в обеих палатах Конгресса, но поддержка Республиканской партии в Палате представителей уменьшается. Большинство республиканцев проголосовали против увеличения помощи Украине, а некоторые консерваторы угрожают сместить Майка Джонсона с должности спикера. В то же время, большинство сенаторов-республиканцев поддержали помощь Украине.

“Кредитный компонент будет больше, а не меньше. Если вы хотите больше для Украины в будущем, это будет больше ссуда”, — отметил сенатор Линдси Грэм (республиканец).

Отмечается, что для сторонников помощи Украине вопрос не в том, будет ли, а в том, когда Украине понадобится следующий транш помощи. Законодатели также мало представляют, чего ожидать, если бывший президент Трамп выигрывает еще один срок, учитывая его постоянно меняющуюся позицию по поводу войны.

Финансирование на 2025 год

Чиновники Министерства обороны и европейские союзники начнут готовить новый запрос на финансирование Украины в сентябре, и он должен поступить в Конгресс на оставшейся до конца каникул сессии, пишет издание.

“Я бы ожидал, что это произойдет в конце сессии. Если Байден проиграет, подаст ли он дополнительный запрос перед тем, как Трамп вступит в должность? С новой администрацией придется провести значительные консультации», – сказал собеседник The Hill.

Законодатели, поддерживающие финансирование Украины, чувствуют себя вдохновенными сильными двухпартийными голосами, продвинувшими пакет чрезвычайных расходов через Сенат и Палату представителей. 31 республиканец Сената присоединился ко многим демократам. Это на девять членов Республиканской партии больше, чем во время голосования в феврале.

Республиканцы говорят, что они вдохновлены тем, что Трамп решил не завалить законопроект о финансировании Украины после встречи со спикером. Сенаторы от Республиканской партии заявляют, что Трампа можно убедить изменить свое мнение по некоторым вопросам и считают, что смогут убедить его поддержать большую помощь Украине, если он победит в ноябре.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. По убеждению американских властных чиновников, все необходимое Украине оружие прибудет уже очень скоро. Первый транш помощи станет рекордным за всю войну и может достичь 1 миллиарда долларов. Но это еще не все. Стало известно, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS. Подробности — в материале.

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