Сможет ли армия РФ захватить Часов Яр: военный рассказал о проблемах россиян

Командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук считает, что россияне понимают невозможность захвата Часова Яра и потому пытаются уничтожить населенный пункт.

Об этом пишет "Эспрессо.tv".

По словам военного, россияне подтягивают в Часов Яр все возможные резервы, которых уже осталось немного. Они стараются всеми силами и способами захватить населенный пункт и потому обходят его с флангов.

"Сегодня у оккупантов есть две проблемы на этом направлении. Одна из них – Северский Донец, рукотворная река, которая делает невозможным продвижение техники противника. Для нас это, скажем, уже готовая линия обороны, которую прорвать врагу будет стоить очень больших сил. Даже если россиянам это удастся, все, что они смогут сделать, это небольшой плацдарм. Силы обороны Украины смогут его спокойно отбить назад", – объяснил военный.

Матвийчук добавил, что захватить Часов Яр будет очень тяжело, и враг это понимает.

"Враг понимает, что взять сам населенный пункт ему будет практически невозможно. Поэтому он сейчас методом сожженной земли, авиацией, артиллерией, реактивной артиллерией, пытается полностью уничтожить город и все прибрежные населенные пункты", — отметил офицер НГУ.

Напомним, российская оккупационная армия пытается штурмовать в районе Часова Яра. Враг привлекает авиацию, артиллерию и БПЛА оперативно-тактического уровня.

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