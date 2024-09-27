Не працює TikTok: як перезапустити

Як усунути проблему, якщо не працює TikTok – всі поради.

У роботі популярної соціальної мережі TikTok пероідично трапляються масштабні збої.

Що робити, якщо у вас виникають проблеми TikTok, з'ясовував ТСН.ua.

За своєю популярністю серед відеохостингів TikTok, мабуть, поступається тільки YouTube. Не дивно, що у великої кількості людей періодично не відкривається TikTok на телефоні і відразу вилітає. Проблема досить поширена

Не відкривається TikTok на Андроїд – що робити?

Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлена ​​остання версія програми TikTok. Також у службі підтримки рекомендують оновити операційну систему пристрою до останньої версії. Для цього потрібно обов'язково встановити їх через Google Play чи інший магазин.

Перезапустіть програму та пристрій.

У багатьох випадках це допомагає усунути проблеми або звільняє місце зберігання даних.

Перевірте підключення до Інтернету.

Слабкий сигнал Wi-Fi або мобільного зв'язку може негативно впливати на роботу TikTok. Якщо виникли проблеми з підключенням до мережі, спробуйте перейти з Wi-Fi на мобільний зв'язок і навпаки.

Очистіть сховище даних програми.

Якщо проблема не пов'язана з підключенням до Інтернету, спробуйте очистити кеш. В результаті буде видалено тимчасові файли, які можуть викликати проблеми.

Щоб очистити кеш:

1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" у нижній частині екрана.

2. Натисніть кнопку «Меню» (☰) у верхній частині екрана, а потім виберіть "Установки та конфіденційність".

3. Натисніть кнопку "Звільнення місця".

Далі:

Щоб видалити кеш, натисніть кнопку «Очистити» поруч із пунктом "Кеш", а потім знову натисніть кнопку "Очистити", щоб підтвердити дію.

Щоб видалити завантажені файли, натисніть "Очистити" поруч із пунктом "Скачування". (вкажіть типи завантажених файлів).

Щоб видалити чернетки, натисніть кнопку "Керування" поряд із пунктом "Чернетки". Натисніть "Вибрати", виберіть чернетки і натисніть "Видалити".

Раніше у Мінʼюсті США заявили, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни.

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