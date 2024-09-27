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Не працює TikTok: як перезапустити

Не працює TikTok: як перезапустити

Що робити, якщо не працює TikTok на смартфоні / Фото: Associated Press

Як усунути проблему, якщо не працює TikTok – всі поради.

У роботі популярної соціальної мережі TikTok пероідично трапляються масштабні збої.

Що робити, якщо у вас виникають проблеми TikTok, з'ясовував ТСН.ua.

За своєю популярністю серед відеохостингів TikTok, мабуть, поступається тільки YouTube. Не дивно, що у великої кількості людей періодично не відкривається TikTok на телефоні і відразу вилітає. Проблема досить поширена

Не відкривається TikTok на Андроїд – що робити?

Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлена ​​остання версія програми TikTok. Також у службі підтримки рекомендують оновити операційну систему пристрою до останньої версії. Для цього потрібно обов'язково встановити їх через Google Play чи інший магазин.

Перезапустіть програму та пристрій.

У багатьох випадках це допомагає усунути проблеми або звільняє місце зберігання даних.

Перевірте підключення до Інтернету.

Слабкий сигнал Wi-Fi або мобільного зв'язку може негативно впливати на роботу TikTok. Якщо виникли проблеми з підключенням до мережі, спробуйте перейти з Wi-Fi на мобільний зв'язок і навпаки.

Очистіть сховище даних програми.

Якщо проблема не пов'язана з підключенням до Інтернету, спробуйте очистити кеш. В результаті буде видалено тимчасові файли, які можуть викликати проблеми.

Щоб очистити кеш:

  • 1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" у нижній частині екрана.
  • 2. Натисніть кнопку «Меню» (☰) у верхній частині екрана, а потім виберіть "Установки та конфіденційність".
  • 3. Натисніть кнопку "Звільнення місця".

Далі:

  • Щоб видалити кеш, натисніть кнопку «Очистити» поруч із пунктом "Кеш", а потім знову натисніть кнопку "Очистити", щоб підтвердити дію.
  • Щоб видалити завантажені файли, натисніть "Очистити" поруч із пунктом "Скачування". (вкажіть типи завантажених файлів).
  • Щоб видалити чернетки, натисніть кнопку "Керування" поряд із пунктом "Чернетки". Натисніть "Вибрати", виберіть чернетки і натисніть "Видалити".

Раніше у Мінʼюсті США заявили, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни.

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