Не працює TikTok: як перезапустити

Як усунути проблему, якщо не працює TikTok – всі поради.
У роботі популярної соціальної мережі TikTok пероідично трапляються масштабні збої.
Що робити, якщо у вас виникають проблеми TikTok, з'ясовував ТСН.ua.
За своєю популярністю серед відеохостингів TikTok, мабуть, поступається тільки YouTube. Не дивно, що у великої кількості людей періодично не відкривається TikTok на телефоні і відразу вилітає. Проблема досить поширена
Не відкривається TikTok на Андроїд – що робити?
Переконайтеся, що на вашому пристрої встановлена остання версія програми TikTok. Також у службі підтримки рекомендують оновити операційну систему пристрою до останньої версії. Для цього потрібно обов'язково встановити їх через Google Play чи інший магазин.
Перезапустіть програму та пристрій.
У багатьох випадках це допомагає усунути проблеми або звільняє місце зберігання даних.
Перевірте підключення до Інтернету.
Слабкий сигнал Wi-Fi або мобільного зв'язку може негативно впливати на роботу TikTok. Якщо виникли проблеми з підключенням до мережі, спробуйте перейти з Wi-Fi на мобільний зв'язок і навпаки.
Очистіть сховище даних програми.
Якщо проблема не пов'язана з підключенням до Інтернету, спробуйте очистити кеш. В результаті буде видалено тимчасові файли, які можуть викликати проблеми.
Щоб очистити кеш:
- 1. У програмі TikTok натисніть "Профіль" у нижній частині екрана.
- 2. Натисніть кнопку «Меню» (☰) у верхній частині екрана, а потім виберіть "Установки та конфіденційність".
- 3. Натисніть кнопку "Звільнення місця".
Далі:
- Щоб видалити кеш, натисніть кнопку «Очистити» поруч із пунктом "Кеш", а потім знову натисніть кнопку "Очистити", щоб підтвердити дію.
- Щоб видалити завантажені файли, натисніть "Очистити" поруч із пунктом "Скачування". (вкажіть типи завантажених файлів).
- Щоб видалити чернетки, натисніть кнопку "Керування" поряд із пунктом "Чернетки". Натисніть "Вибрати", виберіть чернетки і натисніть "Видалити".
Раніше у Мінʼюсті США заявили, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни.
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