62-летний врач три месяца ела только сардины: что произошло с ее телом

По ее словам, люди думают, что она "совершенно сумасшедшая" из-за этой диеты.

Женщина рассказала о "шокирующих" вещах, которые произошли с ее организмом после того, как она в течение трех месяцев питалась только сардинами.

Об этом пишет LADbible.

Джейн Крамметт страдала сильной болью в ногах, воспалением и пищевой зависимостью, когда решила кардинально изменить образ жизни.

62-летний военный терапевт в отставке весила примерно 108 килограммов в свои лучшие годы и страдала подошвенным фасциитом, который усложнял ходьбу.

Поэтому в 2020 году Крамметт села на мясоедную диету и похудела на 30 кг, но в конце концов ее вес снова пополз вверх. Пора попробовать что-то другое.

В мае ее вес достиг 89 кг, и она решила попробовать 72-часовую сардинную голодовку Аннетт Босворт, врачу с Флориды. Метод от "доктора Боз" должен ускорить метаболизм и отправить организм человека в глубокий кетоз, чтобы быстро сжигать жир для получения энергии. Но женщина не остановилась на трех днях.

"Люди думают, что я абсолютно безумна", — сказала она Босворт на ее шоу на YouTube в прошлом месяце.

Джейн Крамметт / Фото: Annette Bosworth, MD

Краммет объяснила, что съедает четыре банки сардин ежедневно и добавляет к ним масло MCT.

Потребляя около 1500 калорий в день, она сказала, что "не морит себя голодом". Женщина утверждает, что ее диета, содержащаяся только из жирной рыбы, восстановила ее энергию, снизила уровень сахара в крови и облегчила боль.

Краммет также рассказала, что за первые две недели такого режима она потеряла 5,5 кг жидкости.

Тем временем, медики предупреждают, что ртуть может накапливаться в организме, несмотря на то, что сардины содержат ее в небольших количествах, а также указывают на другие потенциальные недостатки.

"Во-первых, сардины содержат ноль клетчатки. Клетчатка имеет решающее значение для здоровья кишечника и пищеварения. Диета, основанная исключительно на сардинах, может привести к запорам", — сказал доктор Масарат Джилани в эфире Surrey Live. "Способ консервирования сардин означает, что они обычно консервируются либо в соли, либо в масле. Если это соленые сардины, вы потребляете избыточное количество натрия, что может повысить кровяное давление и создать нагрузку на почки".

Специалисты подчеркивают важность здорового, сбалансированного питания для поддержания хорошего состояния здоровья, содержащего не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно. Важно поговорить с врачом или зарегистрированным диетологом, если у вас есть сомнения в вашем рационе.

Напомним, мужчина съел 720 яиц в месяц ради эксперимента. Он решил проверить, действительно ли слишком много яиц плохо влияет на уровень холестерина.

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