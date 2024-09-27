62-річна лікарка три місяці їла лише сардини: що сталося з її тілом

За її словами, люди думають, що вона "абсолютно божевільна" через цю дієту.

Жінка розповіла про "шокувальні" речі, які відбулися з її організмом після того, як вона протягом трьох місяців харчувалася лише сардинами.

Про це пише LADbible.

Джейн Крамметт страждала на сильний біль у ногах, запалення та харчову залежність, коли вирішила кардинально змінити спосіб життя.

62-річна військова терапевтка у відставці важила приблизно 108 кілограмів у свої найкращі роки і страждала на підошовний фасциїт, який ускладнював ходьбу.

Тож 2020 року Крамметт сіла на м'ясоїдну дієту і схудла на 30 кг, але зрештою її вага знову поповзла вгору. Настав час спробувати щось інше.

У травні її вага сягнула 89 кг, і вона вирішила спробувати 72-годинне сардинне голодування Аннетт Бозворт, лікарки з Флориди. Метод від "докторки Боз" має прискорити метаболізм і ввести організм людини у глибокий кетоз, щоб швидко спалювати жир для отримання енергії. Але жінка не зупинилася на трьох днях.

"Люди думають, що я абсолютно божевільна", – сказала вона Бозворт на її шоу на YouTube минулого місяця.

Джейн Крамметт / Фото: Annette Bosworth, MD

Крамметт пояснила, що з'їдає чотири банки сардин щодня і додає до них олію MCT.

Споживаючи близько 1500 калорій на день, вона сказала, що "не морить себе голодом". Жінка стверджує, що її дієта, яка містить лише жирну рибу, відновила її енергію, знизила рівень цукру в крові та полегшила біль.

Крамметт також розповіла, що за перші два тижні такого режиму вона втратила 5,5 кг рідини.

Тим часом медики попереджають, що в організмі може накопичуватися ртуть, попри те, що сардини містять її в невеликих кількостях, а також вказують на інші потенційні недоліки.

"По-перше, сардини містять нуль клітковини. Вона має вирішальне значення для здоров'я кишківника і травлення. Дієта, заснована винятково на сардинах, може призвести до закрепів, – сказав доктор Масарат Джілані в ефірі Surrey Live. – Спосіб консервування сардин означає, що вони зазвичай консервуються або в солі, або в олії. Якщо це солоні сардини, ви споживаєте надмірну кількість натрію, що може підвищити кров'яний тиск і створити навантаження на нирки".

Фахівці підкреслюють важливість здорового, збалансованого харчування для підтримання хорошого стану здоров'я, що містить щонайменше п'ять порцій фруктів і овочів щодня. Важливо поговорити з лікарем або зареєстрованим дієтологом, якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону.

Нагадаємо, чоловік з'їв 720 яєць за місяць заради експерименту. Він вирішив перевірити, чи справді занадто багато яєць погано впливають на рівень холестерину.

Читайте також: