У перехожих відвисли щелепи: колег заскочили за сексом перед вікном офісу

Мабуть, вони думали, що їх не видно.

У Лондоні двох офісних працівників заскочили за пристрасним сексом на робочому місці.

Згідно з кадрами, які очевидці надіслали до редакції газети The Sun, колеги розважалися на стільці просто на очах у людей, які перебували на жвавій вулиці.

Очевидці, що проходили повз, могли бачити оголену біляву жінку у вікні верхнього поверху, яка сиділа зверху на чоловікові. У романтичній обстановці офісного світла та канцелярського приладдя пара займалася коханням і навіть не підозрювала, що стала героями ролику.

Компанія поки що не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, пара зайнялася сексом просто в салоні літака через декілька хвилин після зльоту. Свідками їхніх розваг стали троє пасажирів.

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