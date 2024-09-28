Подвійний удар по Сумах показав слабке місце України - авіаексперт

Смертельний подвійний удар РФ по Сумах показав, що потрібне стратегічне рішення для захисту від "Шахедів".

Про це сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері Еспресо.

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"Кількість застосування росіянами "шахедів" по території України значно збільшилась. Якщо раніше вони застосовували до 400 одиниць на місяць, то зараз близько 1200. Ми стикаємося з необхідністю посилення можливостей протиповітряної оборони, наприклад, шляхом збільшення систем ППО та систем радіоелектронної боротьби", - зауважив він.

На його думку, зараз настав той час, коли Україна повинна активніше вести переговори із Заходом щодо далекобійних ударів по Росії.

"Настав час активніше спілкуватися з нашими західними партнерами щодо зменшення потенціалу Російської Федерації шляхом ударів по їхній території. Жодна протиповітряна оборона, навіть якщо всі Повітряні сили стануть на бік України - вони не зможуть захистити від такої російської навали дронів", - вважає Храпчинський.

Він зауважив, що РФ активно модернізує свої дрони, зокрема, за його даними, у росіян уже є Starlink для забезпечення зв’язку.

"...Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що кількість зброї, яку використовує РФ, і ті КАБи, які вони використовують щоденно по території Харківщини, Сумщини, а зараз уже й Запоріжжя, можна знищити лише за допомогою стратегічних рішень, тобто ударів по території РФ, по виробничих потужностях і складах", - підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по лікарні у Сумах.

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