Подвійний удар по Сумах показав слабке місце України - авіаексперт

Кількість застосування росіянами "шахедів" по території України значно збільшилась, зауважив авіаексперт.
Смертельний подвійний удар РФ по Сумах показав, що потрібне стратегічне рішення для захисту від "Шахедів".
Про це сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері Еспресо.
"Кількість застосування росіянами "шахедів" по території України значно збільшилась. Якщо раніше вони застосовували до 400 одиниць на місяць, то зараз близько 1200. Ми стикаємося з необхідністю посилення можливостей протиповітряної оборони, наприклад, шляхом збільшення систем ППО та систем радіоелектронної боротьби", - зауважив він.
На його думку, зараз настав той час, коли Україна повинна активніше вести переговори із Заходом щодо далекобійних ударів по Росії.
"Настав час активніше спілкуватися з нашими західними партнерами щодо зменшення потенціалу Російської Федерації шляхом ударів по їхній території. Жодна протиповітряна оборона, навіть якщо всі Повітряні сили стануть на бік України - вони не зможуть захистити від такої російської навали дронів", - вважає Храпчинський.
Він зауважив, що РФ активно модернізує свої дрони, зокрема, за його даними, у росіян уже є Starlink для забезпечення зв’язку.
"...Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що кількість зброї, яку використовує РФ, і ті КАБи, які вони використовують щоденно по території Харківщини, Сумщини, а зараз уже й Запоріжжя, можна знищити лише за допомогою стратегічних рішень, тобто ударів по території РФ, по виробничих потужностях і складах", - підкреслив він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по лікарні у Сумах.
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