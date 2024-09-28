Где было больше всего боев на фронте: Генштаб сообщил детали

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 180 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечино, Часов Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия враг прилагал в районах Цукурино, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций недалеко от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Роботино и Малых Щербаков получили достойный отпор – совершили три атаки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продолжают давить на южном фланге Покровского направления и пытаются оккупировать город Горняк.

Читайте также: