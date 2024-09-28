Дальнобойные удары Украины по России западным оружием: в РФ истерика — ISW

Даже небольшое количество успешных дальнобойных ударов Украины может иметь ассиметричные последствия для российских сил.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты относительно разрешения Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России. Эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, каковы такие удары по России могут повлечь за собой российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволить ли Украине наносить такие удары", — отметили в ISW.

Аналитики привели статью газеты The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных американских чиновников, в которой говорилось, что оценки американской разведки умаляют эффект украинских ударов по России по ракетным системам большой дальности, предоставленным США, Британией и Францией.

В России обеспокоены тем, что перемещение складов боеприпасов и других критически важных объектов хранения дальше линии фронта и за пределы досягаемости систем, предоставленных Западом, повлияет на наступательные возможности в Украине. А официальные лица, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, недавно заявили, что Путин, возможно, сомневается в влиянии своего ядерного бряцания на западных политиков. Однако в ISW не исключают, что глава Кремля может продолжать использовать такую риторику, если оценит, что "информационные операции и далее будут иметь хотя бы минимальное влияние на западных политиков".

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"Удобства от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия могут преобладать над риском российского возмездия больше, чем западные политики рассматривают. Западные СМИ неоднократно сообщали, что США и другие западные правительства колеблются, давать ли Украине разрешение на использование предоставленных Западом систем для нанесения ударов по целям в России из-за предварительных оценок, что риск возмездия за такие удары преобладает возможные выгоды, которые Украина могла бы получить от таких ударов", — говорится в отчете.

Американские аналитики отмечают, что Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались разговоры по использованию Украиной дальнобойных систем. В ISW не исключают, что Кремль может намерены активизировать эти операции, поскольку "это может поддержать другие цели Кремля по дестабилизации европейских стран и подрыву военной готовности НАТО".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми допустил, когда Украина может получить разрешение.

Новости ТСН 00:00 28 сентября. Зеленский в США, ситуация на фронте, ситуация на фронте

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