Удары ВСУ вглубь РФ: когда Украина может получить разрешение

Украина может получить разрешение на удары в глубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в интервью " Голосу Америки ".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", — подчеркнул британский министр.

По данным разведки Британии, отметил Ламми, уже в следующем году ситуация для диктатора РФ Владимира Путина станет более сложной. Ведь российская экономика в плохом состоянии, а также Кремлю "будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес".

Ей (Украине — Ред.) уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность», – отметил Ламми успехи Украины в этой войне.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц объяснил, почему против дальнобойных ударов по России. По его словам , правительство ФНС приняло "несколько решений" относительно военной поддержки Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них то, что Берлин не отменит ограничения на дальность стрельбы.

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