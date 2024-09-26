39 дней до решающего события: эксперт назвал главные сценарии войны в Украине

На днях кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений по Украине, которые обратили на себя внимание миллионов людей как в нашей стране, так и за ее пределами. Это, в свою очередь, может косвенно свидетельствовать о вероятном отношении США к российско-украинской войне в случае избрания Трампа президентом США в ноябре этого года (до выборов в Америке осталось 39 дней).

Как известно, Трамп заявил, что "Украина уже фактически не существует, поскольку она почти полностью разрушена", и добавил, что в результате конфликта погибли "миллионы и миллионы" людей. Он также выразил мнение, что любое соглашение с Россией, даже плохое, лучше ее отсутствия, и обвинил Зеленского в нежелании достигать компромисса.

Что могут означать эти заявления Трампа и чего ожидать Украине в случае победы Трампа — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение политолог Владимир Фесенко.

"Во-первых, давайте не спешить делать апокалиптические, роковые выводы. Это рано делать и я объясню почему", — говорит Владимир Фесенко.

И продолжает: "Мы с чем-то подобным уже сталкивались, но в другой форме и в другие времена. Когда заявления на выборах не означают, что именно такой будет политика. Во-вторых: то, что Трамп собирался вести переговоры о завершении войны — он делал это и раньше. Что есть нового: сейчас он сделал это выступление, это — выступление накануне выборов. Каждый, кто живет в Украине, а также западные политики, эксперты, которые осведомлены об Украине, понимают, то, о чем сказал Трамп – не соответствует действительности. Это означает, что Трамп очень поверхностно знает тему Украины ”.

Есть кризис в отношениях

По словам Фесенко, у нас сейчас возник кризис в отношениях с республиканской партией, с Трампом.

"Все, что происходит на протяжении последних суток — это признаки этого кризиса. Поэтому нужно обращать внимание не только на заявление Трампа, а на ряд событий, которые произошли", — говорит политолог.

И добавляет: "То, что Трамп говорит, также отказ от встречи с Зеленским — это значит, что Трамп сейчас "накручен". По сути сейчас Трамп и его избирательный штаб используют украинскую тему как грязную технологию избирательной кампании. Именно как грязную. Версия № 1: электоральная паранойя Трампа и части его штаба. Они чувствуют, что они проигрывают выборы Камале Гаррис. Сейчас идет борьба за победу в ключевых штатах, в штатах, которые колеблются.Версия № 2 более опасна: часть окружения Трампа являются сторонниками завершения войны в Украине на условиях России. Именно эти люди могли "накрутить" Трампа, сформировать у него антиукраинскую позицию. Велика вероятность того, что его "накрутили".

К этому Владимир Фесенко добавляет: "С выводами не стоит спешить. У нас уже были проблемные ситуации с Трампом. В 2016 году он был очень обижен на Украину из-за того, что некоторые наши политики публично поддержали Хиллари Клинтон. Что произошло, когда Трамп стал президентом? Не сразу, но удалось договориться о визите нашего президента и встрече с Трампом. Именно при Трампе мы получили "Джавелины". Удалось, несмотря на на критическое отношение Трампа к Украине".

По мнению Фесенко, если Трамп станет президентом, то будет инициировать переговоры о завершении войны.

"Но это должны быть переговоры не только с Путиным, но и с Украиной. Война не закончится, если он будет договариваться только с Путиным. Более того, если он будет договариваться на российских условиях, то это будет означать проигрыш США. Как поражение США это воспримут в Китае, Северной Корее, Иране. Все противники США воспримут это как проявление слабости Америки. А раз так, то можно "вытирать ноги". Начнется цепная реакция, когда слабые США начнут гнобить", — резюмирует политолог.

Украина в центре политического скандала в США! Недружественные заявления Трампа

Ранее сообщалось о том, что Трамп и республиканцы начали кампанию против Зеленского.

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