Курс валют на 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый потеряли в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 26 сентября. Доллар потерял в цене 6 коп. Евро уменьшился на 24 коп, а злотый – 8 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,20 (-6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,95 (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,75 (-8 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,87-41,47 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,00-41,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,45-46,45 грн
- "Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,70-46,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, в Украине с октября возрастут тарифы на свет. Перечисляются несколько аргументов в пользу повышения цен. Один из этих аргументов – компаниям нужны деньги для восстановления после российских обстрелов.
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