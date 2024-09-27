Курс валют на 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый потеряли в цене.

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 26 сентября. Доллар потерял в цене 6 коп. Евро уменьшился на 24 коп, а злотый – 8 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,20 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,95 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,75 (-8 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,87-41,47 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,45-46,45 грн

"Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрэксимбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, в Украине с октября возрастут тарифы на свет. Перечисляются несколько аргументов в пользу повышения цен. Один из этих аргументов – компаниям нужны деньги для восстановления после российских обстрелов.

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