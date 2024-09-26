Курс валют на 26 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый продолжают расти в стоимости.

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 26 сентября. Доллар потерял в цене 11 коп. Тем временем евро прибавил 15 коп, а злотый – 4 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,26 (-11 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,19 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,83 грн (+4 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,20-41,80 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"Ощадбанк" – 45,65-46,65 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"УкрСиббанк" – 45,75-46,65 грн

"Укрэксимбанк" – 45,85-46,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, субсидии в Украине будут считать по-новому. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного периода в большинстве городов страны.

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