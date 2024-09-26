Курс валют на 26 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый продолжают расти в стоимости.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 26 сентября. Доллар потерял в цене 11 коп. Тем временем евро прибавил 15 коп, а злотый – 4 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,26 (-11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,19 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,83 грн (+4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,20-41,80 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,05-41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" – 45,65-46,65 грн
- "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
- "УкрСиббанк" – 45,75-46,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,85-46,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, субсидии в Украине будут считать по-новому. Субсидия за октябрь будет рассчитана с учетом начала отопительного периода в большинстве городов страны.
Читайте также:
- Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
- В правительстве сообщили, когда в Украине будет повышение пенсий
- Украинцам придется больше платить за газ: названная причина