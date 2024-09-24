Украинцам придется больше платить за газ: названа причина

В Украине облгазы перестали нести ответственность за газовую сеть после входа трубы в здание. Также возобновили осмотр внутридомовых газовых сетей и оборудования.

Об этом пишет издание "OBOZ.UA".

В ряде домов были зафиксированы нарушения. Возможно, результаты проверок повлияют на суммы в квитанциях за газ. До 2024 года стоимость технического обслуживания не включалась в платежи. В этом году специалисты "Газораспределительных сетей Украины" провели проверки в 10,7 тысячи многоквартирных домов и обнаружили 20 тысяч случаев утечки газа в подъездах.

И, конечно, для выполнения таких работ требуется договор. Его либо заключают с любой компанией, которая имеет лицензию, либо автоматически такой договор заключают с "Газсетями".

В некоторых случаях проверка может привести к перерасчету сумм в платежках. Речь идет о случаях вмешательства в работу счетчика.

Платить придется от 50 до 5000 грн за 2024 год. К примеру, в Фастове средняя платежка для дома на ул. Киевской, 5, составляет всего 73,42 грн с квартиры в год. А в Борисполе, на ул. Байды-Вишневецкого, 10, платеж с квартиры составит 4,7 тыс. грн в год. Если стоимость разделить на год, то увидим, что ежемесячный платеж будет составлять от 6 до 391 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долги за коммуналку увеличились на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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