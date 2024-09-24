Українцям доведеться більше платити за газ: названа причина

В Україні облгази припинили нести відповідальність за газову мережу після входу труби в будівлю. Також відновили огляд внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання.

Про це пише видання "OBOZ.UA".

У низці будинків було зафіксовано порушення. Можливо, результати перевірок вплинуть на суми у квитанціях за газ. До 2024 року вартість технічного обслуговування не включалася в платежі. Цього року фахівці "Газорозподільних мереж" здійснили перевірки в 10,7 тисяч багатоквартирних будинках і виявили 20 тисяч випадків витоку газу в під'їздах.

І, звісно, для здійснення таких робіт потрібен договір. Його або укладають із будь-якою компанією, що має ліцензію, або автоматично такий договір укладають із "Газмережами".

У деяких випадках перевірка може призвести до перерахунку сум у платіжках. Йдеться про випадки втручань у роботу лічильника.

Платити доведеться від 50 до понад 5000 грн за 2024 рік. Наприклад, у Фастові середня платіжка для будинку на вул. Київській, 5, становить лише 73,42 грн із квартири за рік. А в Борисполі, вул. Байди-Вишневецького, 10, платіж із квартири становитиме 4,7 тис. грн на рік. Якщо вартість розділити на рік, то побачимо, що щомісячний платіж становитиме від 6 до 391 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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