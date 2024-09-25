В Минфине рассказали, какая средняя зарплата у госслужащих

Министерство финансов Украины обнародовало информацию об оплате труда в государственных органах за период с января по август 2024 года. В августе средняя зарплата в госорганах составила 55,8 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

С начала года Кабинет Министров внедрил новые условия оплаты для госслужащих, базирующихся на классификации должностей. Это позволило повысить прозрачность и справедливость в выплатах.

Минфин ежемесячно предоставляет данные о фактическом уровне средней заработной платы в государственных органах, включая местные администрации и судебные власти, а также детализирует информацию по уровням должностей. В обновленном дашборде также появились данные из Пенсионного фонда Украины, финансирование которого осуществляется за счет единого социального взноса.

Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев подчеркнул, что все органы государственной власти, за исключением регулируемых специальным законодательством, завершили переход на новую систему оплаты труда. Он также отметил важность эффективного использования бюджетных средств для всех органов государственной власти и бюджетных учреждений.

Напомним, народная депутат Украины Галина Янченко заявляла, что в Украине 57% государственного бюджета направлено на безопасность и оборону. Она подчеркнула, что работникам государственных учреждений не следует ожидать повышения зарплат, поскольку приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны.

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