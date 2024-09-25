У Мінфіні розповіли, яка середня зарплата у держслужбовця

Міністерство фінансів України оприлюднило інформацію про оплату праці в державних органах за період з січня по серпень 2024 року. У серпні середня зарплата у держорганах склала 55,8 тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

З початку року Кабінет Міністрів впровадив нові умови оплати для держслужбовців, які базуються на класифікації посад. Це дозволило підвищити прозорість та справедливість у виплатах.

Мінфін щомісячно надає дані про фактичний рівень середньої заробітної плати в державних органах, включаючи місцеві адміністрації та судову владу, а також деталізує інформацію за рівнями посад. В оновленому дашборді також з’явилися дані з Пенсійного фонду України, фінансування якого здійснюється за рахунок єдиного соціального внеску.

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев підкреслив, що всі органи державної влади, за винятком тих, які регулюються спеціальним законодавством, завершили перехід на нову систему оплати праці. Він також наголосив на важливості ефективного використання бюджетних коштів для всіх органів державної влади та бюджетних установ.

Нагадаємо, народна депутатка України Галина Янченко заявляла, що в Україні 57% державного бюджету спрямовано на безпеку та оборону. Вона підкреслила, що працівникам державних установ не варто очікувати підвищення зарплат, оскільки пріоритетом залишається забезпечення обороноздатності країни.

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