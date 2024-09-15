Вона неймовірна: образи Кетрін Зети-Джонс у сукнях розкішного бордового відтінку

Це один із кольорів, який акторка досить часто одягає на світські заходи.

Красуня Кетрін Зета-Джонс протягом усієї своєї акторської кар'єри вибирала для червоних доріжок, прем'єр та світських церемоній особливе вбрання, яке підкреслювало її зовнішність. Кольори вбрань акторки завжди були різними – вона любить яскраві сукні. Однак розглядаючи фото Кетрін, не можна не помітити, що в її гардеробі чимало вбраннь розкішного бордового відтінку, який особливо популярний 2024 року.

Акторка одягала цей колір на різні заходи багато років. Нижче ми зібрали кілька її ефектних вечірніх вбрань.

У сукні з розкішним довгим шлейфом та розрізом Кетрін сяяла на церемонії "Еммі" в Лос-Анджелесі. Це була сукня-бюстьє з корсетом та драпуванням тканини. Акторка в ній чудовий вигляд.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Показ колекції Michael Kors осінь-зима 2019, який відбувся в універмазі Cipriani Wall Street 13 лютого в Нью-Йорку, Кетрін відвідала у романтичній сукні. Це було вбрання з декольте, складками та рукавами флаттер.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Для галавечора Королівського валлійського коледжу музики та драми 2019 року в Нью-Йорку Джонс одягла вбрання з оксамиту. Це була сукня з опущеною лінією плеча, високим розрізом, складками на спідниці та шлейфом. На грудях сукню прикрашали квіткові аплікації із тканини.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Разом із чоловіком Майклом Дугласом Кетрін з'явилася на церемонії вручення премії Icon Award, яка відбулася у межах 22-го щорічного міжнародного кінофестивалю Palm Springs 13 січня 2011 року у Каліфорнії. На акторці тоді була розкішна вечірня сукня зі складками на талії та глибоким декольте.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Getty Images

2009 року акторка прибула на церемонію вручення премії AFI Life Achievement Awards разом із чоловіком. На Кетрін була оригінальна сукня-бюстьє з вишивкою бісером та високим розрізом на спідниці.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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