Вона неймовірна: образи Кетрін Зети-Джонс у сукнях розкішного бордового відтінку

Це один із кольорів, який акторка досить часто одягає на світські заходи.
Красуня Кетрін Зета-Джонс протягом усієї своєї акторської кар'єри вибирала для червоних доріжок, прем'єр та світських церемоній особливе вбрання, яке підкреслювало її зовнішність. Кольори вбрань акторки завжди були різними – вона любить яскраві сукні. Однак розглядаючи фото Кетрін, не можна не помітити, що в її гардеробі чимало вбраннь розкішного бордового відтінку, який особливо популярний 2024 року.
Акторка одягала цей колір на різні заходи багато років. Нижче ми зібрали кілька її ефектних вечірніх вбрань.
У сукні з розкішним довгим шлейфом та розрізом Кетрін сяяла на церемонії "Еммі" в Лос-Анджелесі. Це була сукня-бюстьє з корсетом та драпуванням тканини. Акторка в ній чудовий вигляд.
Показ колекції Michael Kors осінь-зима 2019, який відбувся в універмазі Cipriani Wall Street 13 лютого в Нью-Йорку, Кетрін відвідала у романтичній сукні. Це було вбрання з декольте, складками та рукавами флаттер.
Для галавечора Королівського валлійського коледжу музики та драми 2019 року в Нью-Йорку Джонс одягла вбрання з оксамиту. Це була сукня з опущеною лінією плеча, високим розрізом, складками на спідниці та шлейфом. На грудях сукню прикрашали квіткові аплікації із тканини.
Разом із чоловіком Майклом Дугласом Кетрін з'явилася на церемонії вручення премії Icon Award, яка відбулася у межах 22-го щорічного міжнародного кінофестивалю Palm Springs 13 січня 2011 року у Каліфорнії. На акторці тоді була розкішна вечірня сукня зі складками на талії та глибоким декольте.
2009 року акторка прибула на церемонію вручення премії AFI Life Achievement Awards разом із чоловіком. На Кетрін була оригінальна сукня-бюстьє з вишивкою бісером та високим розрізом на спідниці.
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