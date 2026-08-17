Герцогиня Софі в скромному, але елегантному луку відвідала захід в Единбурзі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Її Високість зустрілася зі співробітниками та клієнтами під час візиту до організації Capability Scotland в Единбурзі.

На захід Софі приїхала в шовковій блузці синього кольору від Penelope Chilvers, доповнивши її спідницею, діамантовими сережками Adore Jewels, браслетом від Asprey London з одним дубовим листом з 18-каратного жовтого золота з діамантами, вартістю 3500 фунтів стерлінгів. На пальці Софі мала каблучку Giulia Barela Jewelry за 168 доларів.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Коротке біляве волосся герцогиня зібрала в короткий хвіст, а її образ загалом був дуже стриманим.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Раніше Софі разом із чоловіком принцом Едвардом відвідувала спортивний захід у Бірмінгемі, де з'явилася у сукні-сорочці небесно-блакитного кольору від Lexy London та взута в еспадрильї від Penelope Chilvers.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images

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