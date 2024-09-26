Трамп и республиканцы начали кампанию против Зеленского – детали от CNN

В CNN проанализировали последние критические высказывания Трампа и республиканцев в адрес Владимира Зеленского.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и республиканцы начали кампанию публичной критики президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет CNN.

Вчера, 25 сентября, Трамп заявил, что украинский президент "отказывается заключать соглашение", что стало наиболее очевидной критикой относительно того, как Зеленский ведет войну на сегодняшний день.

"Эти города исчезли, они исчезли, и мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался идти на сделку, Зеленскому. Не было такого соглашения, которое он мог бы заключить, которое не было бы лучше той ситуации, в которой вы находитесь сейчас", – резко сказал Трамп.

Эти комментарии прозвучали одновременно с ростом возмущения республиканцев на Капитолийском холме по отношению к украинскому президенту, отмечает CNN.

В своей речи Трамп обвинил Байдена и Харрис во вторжении России в Украину. Кандидат в президенты США уверен, что Украина должна была раньше отдать часть своей территории, чтобы остановить войну.

Республиканцы Палаты представителей "нападают" на Зеленского

Между тем, в Палате представителей республиканцы пытаются расследовать, какие ресурсы налогоплательщиков США пошли на поддержку безопасности Зеленского во время его поездки в Пенсильванию, в то время как сенаторы от Республиканской партии предостерегают украинцев держаться подальше от американской политики.

Последняя линия нападений республиканцев свидетельствует о более широких политических разногласиях по поводу участия США в российско-украинской войне. Лидеры республиканцев пока отказываются встречаться с Зеленским, когда он находится в Вашингтоне, а демократы пользуются этой возможностью.

Республиканцы утверждают, что визит Зеленского в Пенсильванию — штат, который является ключевым полем битвы на президентских выборах 2024 года, где проживает значительная часть людей украинского происхождения, был осуществлен для оказания политической поддержки демократам.

Джонсон призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию недавней поездки.

"Этот тур явно был партийным предвыборным событием, направленным на помощь демократам, и это явное вмешательство в выборы", – написал Джонсон.

Тем временем глава надзора в Палате представителей Джеймс Комер приступил к расследованию использования Зеленским американского самолета для полета на объект в Пенсильвании.

"Комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать иностранного лидера для получения выгоды в президентской кампании вице-президента Харрис, и если да, то непременно злоупотребляла властью", — написал Комер в письме, отправленном в Белый дом.

Сенаторы предупреждают Зеленского отказаться от критики Вэнса

В интервью The New Yorker Зеленский сказал, что напарник Трампа, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс был "слишком радикальным", когда сказал, что Украина должна пожертвовать своей территорией ради мира.

Сенатор Джон Корнин, член руководства Республиканской партии, сказал CNN, что Зеленский должен "держаться подальше от американской политики".

"Я считаю, что это (критика Вэнса — Ред.) — огромный просчет президента Зеленского, — сказал Корнин. — Если он хочет поддержки Украины, он должен держаться подальше от американской политики".

Представитель Сената от Республиканской партии Джон Тун, когда его спросили, уместно ли Зеленскому критиковать Вэнса, добавил: "Я думаю, было бы целесообразно, чтобы он держался подальше от американской политики. У них есть определенные разногласия по некоторым вопросам, но это не его право обжаловать это посреди американских выборов".

"Все это суровое предупреждение для украинского президента, который в значительной степени полагался на американскую поддержку, чтобы отразить вторжение России с момента его начала в феврале 2022 года", — предупреждают в издании.

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