Спикер Палаты представителей США рассказал, встретится ли с Зеленским

Джонсон сообщил, что изменения в расписании Конгресса могут помешать его встречам с Зеленским.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил сомнение в своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщило издание Голос Америки.

Республиканец отметил, что не уверен в своем присутствии в Вашингтоне во время визита президента Зеленского из-за изменений в планах Конгресса. Он сообщил, что многие депутаты могут покинуть город из-за урагана, который приближается к побережью Мексиканского залива, что усложняет их график.

Накануне в офисе лидера большинства в Сенате Чаке Шумере было объявлено об изменениях в расписании Конгресса. Последние голосования недели и месяца состоятся в среду, после чего конгрессмены и сенаторы отправятся в свои округа из-за приближающихся непогод.

Владимир Зеленский, находясь в Вашингтоне 26 сентября, планирует встречи с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис для обсуждения "плана победы" Украины. Встреча с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом пока не намечена.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. В его команде подчеркнули, что никаких встреч не было запланировано.

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