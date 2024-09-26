Враг ударил по Харькову: есть раненые

По предварительной информации известно о трех пострадавших.

Россиянеударили КАБами по частному жилому дому в Киевском районе Харькова, а еще два, предварительно, в лесном массиве. Стало известно о трех пострадавших.

Об этом написали глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, а также мэр Игорь Терехов.

"Имеем предварительную информацию о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями", — сообщил мэр Харькова.

Также известно, что враг выпустил по Харькову три ракеты: повредил хозяйственное здание и два частных дома. У одного из них горит крыша.

Напомним, днем 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Российские войска атаковали город.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.