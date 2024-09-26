Ворог вдарив по Харкову: є поранені

За попередньою інформацією відомо про трьох постраждалих.
Росіяни вдарили КАБами по приватному житловому будинку в Київському районі Харкова, а ще два удари, попередньо, сталися в лісовому масиві. Стало відомо про трьох постраждалих.
Про це написали голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, а також мер Ігор Терехов.
"Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями", — повідомив мер Харкова.
Також відомо, що ворог випустив по Харкову три ракети: пошкодив господарчу будівлю та два приватних будинки. В одному з них горить дах.
Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.
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