У Харкові пролунав вибух: куди влучив ворог

За попередніми даними, російський КАБ влучив у приватний житловий будинок.

У Харкові прогримів вибух 26 вересня. Російські війська атакують місто.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!" – заявив Терехов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: перебувайте в укриттях!" – написав у Мережі Синєгубов.

Згодом мер Харкові повідомив про попередню інформацію про влучання КАБа у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 26 вересня армія РФ вдарила по Україні ракетами "Кинджал".

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