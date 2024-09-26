В Харькове раздался взрыв: куда попал враг

По предварительным данным, российский КАБ попал в частный жилой дом.

В Харькове прогремел взрыв 26 сентября. Российские войска атакуют город.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!" – заявил Терехов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: находитесь в укрытиях!" – написал в Сети Синегубов.

Впоследствии мэр Харькова сообщил о предварительной информации о попадании КАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, 26 сентября армия РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал".

Читайте также: