Ночью РФ атаковала три объекта передачи электроэнергии: детали от Шмыгаля

По словам премьера, враг не достиг своих целей – энергосистема работает в сбалансированном режиме.
Российские войска в ночь на 26 сентября атаковали ракетами и дронами три объекта передачи электроэнергии, один из них – в Николаевской области.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, было атаковано три объекта передачи электроэнергии, один из них – в Николаевской области", – говорится в заявлении.
Шмыгаль отметил, что враг не достиг своих целей, ведь украинская энергосистема работает в сбалансированном режиме, отключения электроснабжения не запланированы.
Премьер также проинформировал, что утром осмотрел в Николаевской области ход строительства инженерной защиты на энергетических подстанциях. Глава ОВА доложил об общей ситуации.
"Заслушали проблемные вопросы и наши дальнейшие шаги. Здесь без деталей. Продолжаем активную работу по усилению защиты энергообъектов", – указал Шмыгаль.
Он добавил, что строится также система распределенной генерации. Глава правительства ознакомился в Николаеве с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных заведения.
Напомним, ранее в Николаевской ОВА заявили, что РФ нанесла удар по энергетическому объекту в области. Произошли отключения света.
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