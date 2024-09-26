Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден срочно собирает заседание "Рамштайна" на уровне лидеров

Байден срочно собирает заседание "Рамштайна" на уровне лидеров

Президент США Джо Байден созывает Рамштайн-25 в октябре / Фото: Associated Press

Американский президент сообщил ориентировочное время проведения встречи.

Уже в следующем месяце, то есть в октябре, в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое называют форматом "Рамштайн". В этот раз на встречу съедутся лидеры государств, оказывающих помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в четверг, 26 сентября, на официальном сайте Белого дома.

"На следующий месяц я созову встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее на этой неделе Белый дом объявил, что президент Байден посетит Германию 10-13 октября.

Напомним, предыдущее заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" прошло 6 сентября в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Одним из ключевых результатов встречи с союзниками министр обороны Украины Рустем Умеров назвал подписание Положения коалиции морских способностей.

Байден заговорил об Украине! Чего еще ожидать от Генассамблеи ООН?

Байден заговорил об Украине! Чего еще ожидать от Генассамблеи ООН?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация