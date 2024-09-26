Байден терміново збирає засідання “Рамштайну” на рівні лідерів

Уже наступного місяця, тобто у жовтні, у Німеччині відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке називають форматом “Рамштайн”. Цього разу на зустріч з’їдуться лідери держав, які надають допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій у четвер, 26 вересня, на офіційному сайті Білого дому.

“Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії”, - йдеться у заяві американського лідера.

Раніше цього тижня Білий дім оголосив, що президент Байден відвідає Німеччину 10-13 жовтня.

Нагадаємо, попереднє засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбулося 6 вересня у німецькому місті Франкфурті-на-Майні. Одним із ключових результатів зустрічі з союзниками міністр оборони України Рустем Умєров назвав підписання Положення Коаліції морських спроможностей.

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