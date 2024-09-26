Курс валют на 27 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 6 копеек и составляет 41,20 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,20 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,95 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,75 (-8 коп.)

Ранее мы писали о том, что прошедшая неделя на финансовом рынке оказалась интересной и сказалась на курсе валют. Ньюсмейкерами стали Национальный банк и его глава Андрей Пышный. Первая новость – учетная ставка, то есть процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки, была оставлена на уровне 13%. Вторая – глава Нацбанка сообщил, что доллар теперь будет колебаться в более широком коридоре, что планов по эмиссии, то есть печатания гривни для наполнения госбюджета, нет, а проценты по самым популярным трехмесячным депозитным сертификатам снижены с 16% до 15,5% годовых.

Как на это отреагировал рынок, который будет с курсом текущей недели, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, а также покупать или продавать валюту, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.