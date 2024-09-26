Авиабомбы JSOW можно превратить в дальнобойные крылатые ракеты: объяснение эксперта

Крылатые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), о передаче которых Украине сообщил президент США Джо Байден, можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности.

Об этом сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.

Эксперт напомнил, что, как и любая планирующая бомба "без моторчика", JSOW может преодолевать расстояние 100-120 километров, но в конце 2000-х для увеличения дальности ее полета по заказу Пентагона была создана возможность интегрировать в нее миниатюрный реактивный двигатель.

Также читайте Байден срочно собирает заседание "Рамштайна" на уровне лидеров

"Украина имеет возможность печатать [на 3D-принтере] этот малогабаритный двигатель, оснастить им JSOW и получить собственную крылатую ракету. И это уже наше оружие — мы как хотим, так его и используем", — отметил Катков.

По его словам, вероятно, таким образом США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения, не нарушая "красные линии", которые они сами себе нарисовали.

"Это, возможно, достаточно эффективное решение США", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине планирующие бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), дальность поражения которых достигает 130 км, а также другое важное для победы Украины вооружение.

Украина в центре политического скандала в США! Недружественные заявления Трампа

Читайте также: