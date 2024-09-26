Трамп і республіканці почали кампанію проти Зеленського – деталі від CNN

У CNN проаналізували останні критичні висловлювання Трампа і республіканців на адресу Володимира Зеленського.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і республіканці розпочали кампанію публічної критики президента Володимира Зеленського.

Про це пише CNN.

Вчора, 25 вересня, Трамп заявив, що український президент "відмовляється укладати угоду", що стало найбільш явною критикою щодо того, як Зеленський веде війну на сьогоднішній день.

"Ці міста зникли, вони зникли, і ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася йти на угоду, Зеленському. Не було такої угоди, яку він міг би укласти, яка не була б кращою за ту ситуацію, в якій ви перебуваєте зараз", – різко сказав Трамп.

Ці коментарі пролунали одночасно зі зростанням обурення республіканців на Капітолійському пагорбі щодо українського президента, зазначає CNN.

У своїй промові Трамп звинуватив Байдена та Гарріс у вторгненні Росії до України. Кандидат у президенти США певен, що Україна повинна була раніше віддати частину своєї території, щоб зупинити війну.

Республіканці Палати представників "нападають" на Зеленського

Тим часом, у Палаті представників республіканці намагаються розслідувати, які ресурси платників податків США пішли на підтримку безпеки Зеленського під час його поїздки до Пенсильванії, у той час як сенатори від Республіканської партії застерігають українців триматися подалі від американської політики.

Остання лінія нападів республіканців свідчить про ширші політичні розбіжності щодо участі США у російсько-українській війні. Лідери республіканців поки що відмовляються зустрічатися із Зеленським, поки він перебуває у Вашингтоні, а демократи користуються цією можливістю.

Республіканці стверджують, що візит Зеленського до Пенсильванії – штату, який є ключовим полем битви на президентських виборах 2024 року, де проживає значна частина людей українського походження, був здійснений для надання політичної підтримки демократам.

Джонсон закликав Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову за організацію нещодавньої поїздки.

"Цей тур явно був партійною передвиборчою подією, спрямованою на допомогу демократам, і це явно втручання у вибори", – написав Джонсон.

Тим часом голова нагляду в Палаті представників Джеймс Комер розпочав розслідування використання Зеленським американського літака для польоту на об’єкт у Пенсильванії.

"Комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати іноземного лідера для отримання вигоди у президентській кампанії віцепрезидента Гарріс, і якщо так, то неодмінно зловживала владою", — написав Комер у листі, надісланому до Білого дому.

Сенатори попереджають Зеленського відмовитися від критики Венса

В інтерв’ю The New Yorker Зеленський сказав, що напарник Трампа, кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс був "надто радикальним", коли сказав, що Україна повинна пожертвувати своєю територією заради миру.

Сенатор Джон Корнин, член керівництва Республіканської партії, сказав CNN, що Зеленський повинен "триматися подалі від американської політики".

"Я вважаю, що це (критика Венса — Ред.) — величезний прорахунок президента Зеленського, — сказав Корнин. — Якщо він хоче підтримки України, він повинен триматися подалі від американської політики".

Представник Сенату від Республіканської партії Джон Тун, коли його запитали, чи доречно Зеленському критикувати Венса, додав: "Я думаю, було б доцільно, щоб він тримався подалі від американської політики. У них є певні розбіжності з деяких питань, але це не його право оскаржувати це посеред американських виборів".

"Все це є суворим попередженням для українського президента, який значною мірою покладався на американську підтримку, щоб відбити вторгнення Росії від моменту його початку в лютому 2022 року", – попереджають у виданні.

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