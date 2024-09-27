Удари ЗСУ вглиб РФ: коли Україна може отримати дозвіл

Україна може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням до початку зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в інтервʼю "Голосу Америки".

"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", - наголосив британський міністр.

За даними розвідки Британії, наголосив Ламмі, вже наступного року ситуація для диктатора РФ Володимира Путіна стане складнішою. Адже російська економіка в поганому стані, а також Кремлеві "буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав".

"Їй (Україні - Ред.) вже вдалось відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна із Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – відзначив Ламмі успіхи України у цій війні.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц пояснив, чому проти далекобійних ударів по Росії. З його слів, уряд ФНР ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них те, що Берлін не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

Читайте також:

Півтора мільйона дронів у росіян! Удари Шахедами стануть масованішими?