Шольц пояснив, чому проти далекобійних ударів по Росії

Канцлер зауважив, що Берлін не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

Німецький канцлер Олаф Шольц не підтримує послаблення обмежень на використання Україною зброї для ударів по території агресорки Росії.

Про це він заявив у Нью-Йорку 23 вересня, повідомляє видання DPA.

"Це (далекобійні удари по РФ – Ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. У нас є на це вагомі причини", – наголосив канцлер. Втім, не уточнив, про що саме йдеться.

Шольц заявив, що німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них те, що Берлін не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

Також, за словами німецького політика, ФРН не постачатиме Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами в НАТО.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц зробив заяву про шляхи для досягнення миру в Україні. Канцлер зауважив, що наразі РФ не готова до миру.

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