Мобилизация мужчин 50-60 лет: что изменилось

В Украине "остановили" мобилизацию некоторых категорий мужчин. Теперь украинцы в возрасте от 50 до 60 лет могут быть призваны на военную службу только при одном условии.

О каких изменениях следует знать военнообязанным, читайте в материале ТСН.ua.

Кто теперь не подлежит мобилизации

Мужчины от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом 23 сентября сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на директиву Командования Сухопутных войск. По его словам, документ направили во все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Отдельное мобилизационное распоряжение — это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Какое нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", — заявил нардеп.

Кого все же будут забирать в армию

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский подтвердил, что в директиве, о которой написал Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Что говорит закон

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

По словам адвоката, дать оценку содержанию этой директивы невозможно.

“Однако следует отметить, что ни одна директива не имеет силы закона, а только рекомендательный характер, поскольку ни одна директива не может быть выше нормы закона. А органы военного управления не законодательный орган и не имеют полномочия своими решениями сужать или расширять действие норм законодательства”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Поэтому, чтобы эти ограничения действительно были реализованы на практике, Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в профильное законодательство, в частности, в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников". Однако с "ограниченно пригодными" младше 25 лет вышла коллизия.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежали мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно годных в военное время. Так что в отношении них не действует норма о "мобилизации от 25 лет".

Недавно в Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК со своей стороны объяснили, что поскольку молодой человек состоит на учете не как призывник, а как военнообязанный, то подлежит мобилизации.

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