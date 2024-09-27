В польской церкви обнаружили могилу "вампира"

Археологи, исследовавшие церковь на севере Польши, обнаружили гробницу "вампира".

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Останки скелета мужчины XVII века были извлечены в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в маленьком селе Пончево после того, как археологи обнаружили каменную плиту, украшенную гравировкой черепа.

Ученые обнаружили три скелета, один из которых имел серп на шее. Это средневековая практика, которая, как считалось, была разработана, чтобы остановить возвращение вампиров из мертвых.

Исследовательница Юстина Каргус сказала, что на черепе скелета видны признаки того, что мужчина, которому, как полагают, было около 50 лет, когда он умер, получил определенную травму перед смертью.

"Это первый известный случай захоронения "вампиров" в церкви. В храме похоронены священнослужители, благотворители церкви, почетные и особо заслуженные люди. Возможно, это был кто-то из слуг в местной громаде, и что-то заставило их бояться его", — предположила она.

Издание отмечает, что в этом регионе нередко можно найти места захоронения, где в череп умершего убивают металлический прут или цепь. Люди того времени считали, что это один из способов гарантировать, что человек останется мертвым.

Легенды о вампиризме стали очень популярны в Западной Европе. Они появились в 1819 году благодаря роману Джона Полидори "Вампир" и Брема Стока "Дракула" в 1897 году.

Напомним, в Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение в возрасте 1200 лет.

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