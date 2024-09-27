У польській церкві виявили могилу "вампіра"

Чоловіка, ймовірно, за життя звинувачували у вампірізмі.

Археологи, які досліджували церкву на півночі Польщі, виявили гробницю "вампіра".

Про це пише dailymail.co.uk.

Останки скелета чоловіка XVII століття були вивлені в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці в маленькому селі Пончево після того, як археологи виявили кам'яну плиту, прикрашену гравіюванням черепа.

Вчені виявили три скелети, один з яких мав серп на шиї. Це середньовічна практика, яка, як вважалося, була розроблена, щоб зупинити повернення вампірів із мертвих.

Дослідниця Юстина Каргус сказала, що на черепі скелета видно ознаки того, що чоловік, якому, як вважають, було близько 50 років, коли він помер, зазнав певної травми перед смертю.

"Це перший відомий випадок поховання "вампірів" у церкві. У храмі поховано священнослужителів, благодійників церкви, почесних і особливо заслужених людей. Можливо, це був хтось із слуг у місцевій громаді, і щось змусило їх боятися його", - припустила вона.

Видання зазначає, що у цьому регіоні нерідко можна знайти місця поховання, де в череп померлого вбивають металевий прут або кіл. Люди того часу вважали, що це один із способів гарантувати, що людина залишиться мертвою.

Легенди про вампіризм стали дуже популярними в Західній Європі. Вони з’явилися 1819 року завдяки роману Джона Полідорі "Вампір" і Брема Стока "Дракула" 1897 року.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи розкопали у пустелі розкішний стародавній маєток віком 1200 років.

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