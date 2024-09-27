Фельдшер из Винницкой области "сливал" врагу маршруты ВСУ: подробности истории

СБУ задержала в Винницкой области агента РФ, который "садился на хвост" колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар.

Контрразведка Службы безопасности задержала агента российской ФСБ, работавшего на врага в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой. Под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "избрали" из-за его прокремлевской активности в Телеграмм-каналах.

Фельдшер из Винницкой области "сливал" врагу маршруты ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом, он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций украинских войск.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ – Сергеем Лебедевым (более известный как блогер "Лохматый") из Донецка.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове предателя, который наводил российские ракеты на собственную бригаду ВСУ и готовился сбежать в РФ.

Читайте также: