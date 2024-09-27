Фельдшер из Винницкой области "сливал" врагу маршруты ВСУ: подробности истории

СБУ задержала в Винницкой области агента РФ, который "садился на хвост" колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар.
Контрразведка Службы безопасности задержала агента российской ФСБ, работавшего на врага в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой. Под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.
Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "избрали" из-за его прокремлевской активности в Телеграмм-каналах.
По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.
Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом, он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций украинских войск.
На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ – Сергеем Лебедевым (более известный как блогер "Лохматый") из Донецка.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Харькове предателя, который наводил российские ракеты на собственную бригаду ВСУ и готовился сбежать в РФ.
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