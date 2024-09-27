Как придать авто блеска с помощью простых средств

Дополнительный блеск машине может придать кондиционер для волос.

Обычной мойки автомобиля может быть недостаточно для достижения действительно блестящего вида. Одним из интересных и доступных способов придать машине дополнительный блеск является использование кондиционера для волос.

Об этом пишет "Автопилот".

Благодаря наличию ланолина в составе кондиционера для волос, поверхность автомобиля становится блестящей и менее склонной к накоплению грязи.

Вот как правильно применять этот метод:

разведите кондиционер водой в пропорции 1:2;

нанесите полученный раствор на кузов автомобиля с помощью чистой ткани;

через несколько минут тщательно смойте средство водой.

Этот простой способ не только подарит вашему авто яркий блеск, но и позволит сэкономить на дорогих автомобильных полиролях.

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