Как придать авто блеска с помощью простых средств

Дополнительный блеск машине может придать кондиционер для волос.
Обычной мойки автомобиля может быть недостаточно для достижения действительно блестящего вида. Одним из интересных и доступных способов придать машине дополнительный блеск является использование кондиционера для волос.
Об этом пишет "Автопилот".
Благодаря наличию ланолина в составе кондиционера для волос, поверхность автомобиля становится блестящей и менее склонной к накоплению грязи.
Вот как правильно применять этот метод:
- разведите кондиционер водой в пропорции 1:2;
- нанесите полученный раствор на кузов автомобиля с помощью чистой ткани;
- через несколько минут тщательно смойте средство водой.
Этот простой способ не только подарит вашему авто яркий блеск, но и позволит сэкономить на дорогих автомобильных полиролях.
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