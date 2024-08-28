Как экономить на топливе: эксперты рассказали, когда заправлять автомобиль

Опытные водители заливают топливо в свои авто рано утром или поздно вечером.

Люди, имеющие большой опыт автовладельца, знают способ, как экономить на топливе. Выяснилось, что заправка в определенные часы суток оказывается более выгодной из-за того, что физические характеристики горючего, а именно его плотность, изменяются в зависимости от температуры.

Об этом пишет "АвтоПилот".

Как экономить на заправке авто

Все виды автомобильного топлива очень чувствительны к изменению температуры. Чем ниже опускается столбик термометра, тем гуще становится горючее. И наоборот, в жару бензин и дизель становятся менее плотными, при этом объем топлива увеличивается.

Поскольку во время заправки на АЗС вы платите именно за объем, то в более прохладную погоду получаете больше топлива за те же деньги. Поэтому опытные водители советуют заправлять автомобиль в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже.

Также читайте Зачем опытные водители кладут под колеса полиэтиленовый пакет

Безопасность важнее экономии

Однако автомобильные эксперты отмечают, что такая экономия незначительна и не должна быть решающим фактором, когда вам срочно необходимо залить в свой автомобиль топливо. Ведь если посреди дороги у вас закончится бензин, это может грозить гораздо более дорогими последствиями.

Опытные автовладельцы уверены, что все решения по пользованию автомобилем и его обслуживанию должны в первую очередь основываться на соображениях безопасности людей. Поэтому не пренебрегайте своим комфортом или безопасностью и заправляйте автомобиль в удобное для вас время.

Напомним, в условиях роста цен на топливо экономия горючего становится важным аспектом для автомобилистов. Одним из эффективных способов снизить расход топлива является определение оптимальной скорости движения.

Читайте также: