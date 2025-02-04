Магнитная буря 4 февраля: какая мощность

Несколько дней назад на Солнце произошла очень сильная вспышка.

Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень). Он отвечает средним магнитным бурям.

Об этом сообщает портам meteoagent, который мониторит солнечную активность.

Несмотря на то, что сегодня магнитная буря не сильна, но способна влиять на самочувствие людей. Чтобы уменьшить ее влияние, нужно нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Магнитные бури. Фото Мeteoagent.

Заметим, что мощная солнечная вспышка произошла на Солнце 31 января. Вспышка класса M6.7 привела к выбросу корональной массы из-за начавшейся магнитной бури. Ее влияние сильно ощущалось 31 января-1 февраля. Это была самая мощная солнечная вспышка от 17 января.

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