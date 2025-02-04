Магнітна буря 4 лютого: яка її потужність

Кілька днів тому на Сонці стався дуже сильний спалах.

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень). Він відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє портах meteoagent, який моніторить сонячну активність.

Незважаючи на те, що сьогодні магнітна буря не сильна, але вона здатна впливати на самопочуття людей. Аби зменшити її вплив, треба нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Магнітні бурі. Фото Мeteoagent.

Зауважимо, що потужний сонячний спалах стався на Сонці 31 січня. Спалах класу M6.7 спричинив викид корональної маси через що почалася магнітна буря. Її вплив сильно відчувався 31 січня-1 лютого. Це був найпотужніший сонячний спалах від 17 січня.

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