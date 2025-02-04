День ангела 4 лютого: кого та як вітати з іменинами

4 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 лютого

4 лютого 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Аркадія, Бориса, Василя, Георгія, Дмитра, Івана, Кирила, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Федора, Ганну, Катерину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає "мужній". В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає жартівником, душею компанії.

Аркадій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "житель Аркадії". В дитинстві талановитий. В дорослому віці стає успішним, емоційним.

Борис — тюркське коріння, тлумачиться як "вигода". В дитинстві твердий. В дорослому віці стає впертим, вольовим.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає добрим, щирим.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає жартівником, але часто мовчун.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці має гнучкий характер.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає імпульсивним, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке ім'я, перекладається як "владика". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає честолюбним, вольовим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться "хто як Бог". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає непередбачуваним, любить спілкуватися.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві дуже спокійний. В дорослому віці стає справедливим, чуйним.

Олександр — давньогрецьке ім'я, перекладається як "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, успішним.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "помічник". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає зосередженим, серйозним.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає емоційним, може бути жадібним.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний". В дитинстві уважний. В дорослому віці стає турботливим, не любить комунікабельність.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає "прихильна". В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, красномовною.

Катерина — давньогрецьке ім'я, перекладається як "вічно чиста". В дитинстві честолюбна. В дорослому віці стає рішучою, часом уразливою.

День ангела 4 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 4 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, веде дорогою світла й добра, наповнює серце миром, а душу – гармонією. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, теплих зустрічей і приємних сюрпризів!

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З Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде завжди поруч, спрямовує тебе до найкращих рішень і захищає від усього лихого. Бажаю тобі світлої радості, духовного зростання, міцного здоров’я та здійснення всіх мрій!

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У цей особливий день хочу побажати тобі миру, гармонії та душевного спокою. Нехай твій Ангел-Охоронець завжди тримає над тобою свої крила, допомагає долати труднощі й надихає на добрі справи. Щастя тобі, любові та добробуту!

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Нехай цей день наповнить твоє серце радістю, а душу – світлом! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди допомагав тобі в житті, оберігав від усього поганого й направляв на шлях добра. Миру, достатку, любові та натхнення!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій охоронець буде твоєю надійною опорою, а життя – сповнене щасливих моментів, теплих зустрічей і приємних подарунків долі. Будь здоровий, натхненний і завжди у гармонії з собою та світом!

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