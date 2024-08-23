Зачем опытные водители кладут под колеса полиэтиленовый пакет

В багажнике многих опытных водителей можно заметить обычный полиэтиленовый пакет, а то и несколько. Оказывается, они могут пригодиться при обслуживании автомобиля.

Следует начать с того, что полиэтиленовые пакеты значительно упрощают работу по обслуживанию машины. Например, когда нужно заменить жидкость в гидроусилителе руля, то вы можете положить два таких на пол в гараже, а затем наехать на них колесами. После этого откройте капот, возьмите шприц Жан, приспособите к нему шланг, опустите в бачок Гура. Посредством этой конструкции вы сможете залить жидкость в систему. Не забудьте повернуть руль за заглушенный мотор.

Так нужно сделать для того, чтобы "старая отработка" начала выдавливать из-за "обратного движения". Зачем здесь пакеты – спросите вы. Всё очень просто, они нужно, чтобы руль вращался легче, ведь усилитель не функционирует. То есть, вы заменяете старую жидкость новой методом замещения. И вам не придется ничего разбирать. Также во время вращения не будет нагрузки на шить, потому что пакеты помогут снизить трение. Особенно это необходимо в том случае, если у вас в гараже бетонный пол.

На бездорожье пакет может прийти на помощь. Представьте ситуацию, вы подъехали к даче, но грунтовую дорогу в поселке размыло. Если передний привод в автомобиле, вам не обойтись без установки дополнительных цепей или специальных браслетов на ведущую ось. Они обычно стальные и могут тереться о легкосплавный диск, из-за чего на нем остаются царапины. Хотя это и не критично, но и не очень приятно. Тем более что такое литье перекрашивать недешево.

Если подложить пакеты (в свернутом виде) под стальные замки браслетов, эмаль дисков останется не поврежденной.

Благодаря полиэтилену вы можете также закрепить уже разболтавшийся пластиковый пистолет. Например, такое может случиться, если на грунтовой дороге задеть камень, который может сорвать резьбу и перекосить брызговик. Возьмите кусок пакета, намотайте его на пистон или заколку. Не пытайтесь сэкономить на материале. Теперь можете установить брызговик на место. Не забудьте затянуть крепеж. Конечно, такое решение не долговечно, но вы сможете дотянуть до автосервиса.

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